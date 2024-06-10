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Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Törenle Hizmete Girdi

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Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın açılış töreninde konuşma yaptı ve 2028'de Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını belirtti. Tören sonunda açılış kurdelesi kesildi.

Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.

Sinan Oğan, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki açılış töreninde, Türkiye'nin, çocukların ve gençlerin geleceği için yollarda olduklarını, hızla örgütlendiklerini söyledi.

Oğan, "2028'de Türkiye İttifakı Partisi ile Türkiye'yi yönetmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam ve İl Başkanı Ertan Yıldırım da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Oğan, katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Güncel

Sinan Oğan Kocaeli Türkiye Politika Güncel Haberler

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