Türkiye-İsviçre Dostluğunun 100. Yılı İçin Sergi Açıldı

İsviçre'nin başkenti Bern'de, "Türkiye- İsviçre Dostluğunun 100. yılı: Arşivlerin Gözünden" konulu arşiv belgeleri sergisi açıldı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu'nun ev sahipliğinde, Türkiye- İsviçre Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen serginin açılışına, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin ile İsviçre ve Türk toplumundan konuklar katıldı.

"Sergi, Türkiye ve İsviçre arasındaki köklü dostluğun kanıtı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İncesu, kurumsal hafızanın temel koruyucuları olan arşivlerin, geçmişi muhafaza ettiğini, bilgi sağladığını ve geleceğe rehberlik ettiğini söyledi.

İncesu, "Bugünkü sergi, Türkiye ile İsviçre arasındaki köklü dostluğun ve bu bağları daha da güçlendirme kararlılığının bir kanıtı. Bu sergiyle arşivlerimizdeki seçkin belgeleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Sergi üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm, antlaşmanın hazırlanmasına zemin hazırlayan antlaşma öncesi döneme odaklanıyor. İkinci bölüm, antlaşmanın imzalanması ve hemen sonrasındaki yazışmaları içeriyor. Üçüncü bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki ikili ilişkilere ışık tutuyor." dedi.

Osmanlı İmparatorluğu ile İsviçre arasındaki ilk resmi temasın, 19'uncu yüzyılda Paris ve Berlin gibi başkentlerdeki büyükelçilikler aracılığıyla kurulduğunu belirten İncesu, Osmanlı İmparatorluğu'nun İsviçre'deki ilk temsilciliğinin, 1898'de kurulan Cenevre Başkonsolosluğu olduğunu ve bir yıl sonra Bern'de yerleşik olmayan bir temsilcilik açıldığını anımsattı.

İncesu, bu temsilciliğin, mali kısıtlamalar nedeniyle 1908'de kapatıldığını ancak 1915'te yeniden açıldığını kaydetti.

1922'de Ankara Hükümetinin, Bern'deki elçiliği devraldığını hatırlatan İncesu, "29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin elçiliği oldu. Bu sergi ve paneli düzenleyerek, ortak tarihimizi sergilemeyi ve eski devlet liderlerimize ve yetkililerimize öngörüleri için saygı duruşunda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu yüzyıllık süreçte yer alan herkesin katkılarını takdir etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi İncesu, gelecek yıllarda da ilişkileri karşılıklı anlayış, saygı ve fayda temelinde geliştirmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özhan Kapıcı "Osmanlı İmparatorluğu ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Diplomatik, Kültürel ve Ticari İlişkilere Genel Bir Bakış", Doç. Dr. Çiğdem Dumanlı "Kaçınılmaz Bir Dostluk: 1925 Anlaşması Öncesi ve Sonrası Türkiye ve İsviçre Arasındaki Diplomatik İlişkiler" ve İsviçre Federal Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği'nden Dr. Ensar Can ise "Değişen Bir Dünyada Ekonomik Ortaklığın Değeri" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Çalık Enerji Swiss AG'nin desteğiyle İsviçre ile Türkiye arasında Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümüne ithafen hazırlanan arşiv sergisi, dönemin siyasal atmosferini ve iki ülke arasındaki resmi temasları belgeleyen resmi yazışmaları, protokolleri, fotoğrafları ve özgün arşiv materyallerini gün yüzüne çıkararak, tarihi hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor.