Haberler

İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa Baskınına Ankara’dan Sert Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan ve aşırılık yanlısı grubun, İsrail güvenlik güçleri korumasında Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, kutsal mekanların statüsünün ihlal edilmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

Başbakana canlı yayında şok saldırı
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

Yürüyen merdivende giden Başbakan fena sendeledi
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...