Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
