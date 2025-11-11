Türkiye, İslamabad'daki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, bugün İslamabad'daki terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün (11 Kasım) meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir."