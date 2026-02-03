Tip:  Saray Rejimi'nin Sosyalistleri Kriminalize Etme Çabası Boşunadır, Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılmalıdır

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), ESP, DİSK Limter-İş ve BEKSAV'ın da aralarında bulunduğu sendika ve kurumlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, "Bu sabah ESP, DİSK Limter-İş ve BEKSAV'ın da aralarında bulunduğu sendika ve devrimci kurumlara yönelik operasyonlarda çok sayıda sosyalist ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Saray Rejimi'nin uydurma gerekçelerle sosyalistleri ve devrimcileri kriminalize etme çabası boşunadır, gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.