Türkiye-İran Sınırında Domuz Sürüsü Görüntülendi

Türkiye-İran Sınırında Domuz Sürüsü Görüntülendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin kırsal kesiminde, domuz sürüsü anbean görüntülendi. Yerel halk, yaban hayvanları için yiyecek bırakılmasını talep etti.

Türkiye- İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan Esendere beldesinde domuz sürüsü görüntülendi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Güvenli köyünün kırsal kesiminde sürü halinde dolaşan domuzlar kameralara yansıdı. Kırsal kesimde sürü halinde tepeye çıkan çok sayıda domuz anbean görüntülendi. Belde sakinleri ise, yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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