Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşerek, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat hakkında Türkiye'nin tepkisini iletti ve çatışmaların yayılmasını önlemek gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

