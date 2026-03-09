Haberler

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat sebebiyle Türkiye, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak tepkisini iletti ve izahat talep etti.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

