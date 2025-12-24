Haberler

Iğdır'da, Türkiye-İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı yapıldı

İran ile Türkiye arasında güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 98. Alt Güvenlik Toplantısı, Iğdır'da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Iğdır Valisi Ercan Turan, İran'dan ise Maku Fermandarı Şehla Tacfer ve Çaldıran Fermandarı Samed Ekberi katıldı.

Türkiye- İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı, Iğdır'da gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ile İran'ın Maku şehri Fermandarı Şehla Tacfer'in başkanlığında düzenlenen program, Iğdır Valiliği toplantı salonunda düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve Çaldıran Fermandarı Samed Ekberi'nin de katıldığı 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nda iki ülke sınırlarındaki konular görüşüldü.

Toplantıda iki ülke arasındaki mevcut iş birlikleri ve gündem maddeleri değerlendirildi.

