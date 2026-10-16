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Türkiye-Irak Genelkurmay Başkanları, bölgesel konuları telefonda görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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