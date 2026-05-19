Türkiye ve Ukrayna'dan ortak gümrük konseyi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında imzalanan "Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", onaylandı.
Kaynak: ANKA