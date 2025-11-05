Türkiye ile Mısır Arasında İlk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Mısır arasında ilk kez gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın Ankara'da yapıldığını duyurdu. Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ve Mısır Deniz Kuvvetleri Heyet Başkanı Tuğamiral Mirwan Adel Ramazan Hasan'ın başkanlık ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birinci Türkiye-Mısır Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, karşılıklı heyetlerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında yapıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ve Mısır Deniz Kuvvetleri Heyet Başkanı Tuğamiral Mirwan Adel Ramazan Hasan başkanlık etti. Mısır Deniz Kuvvetleri Heyet Başkanı Tuğamiral Mirwan Adel Ramazan Hasan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya'yı da ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.