Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim iş birliği

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, Türk okulu açılmasını ve Türk kültürünün Makedonya'da öğretilmesini sağlayacak. Ayrıca, Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarına erişiminin güvence altına alınması gibi hayati yenilikler içeriyor.

TÜRKİYE ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalanmasına yönelik süreç tamamlandı. Bu kapsamda anlaşma, karşılıklı imza usulü yoluyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde Üsküp'te imzalandı. Dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumları alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir düzenlemeler içeren anlaşma, Türkiye'nin Balkanlardaki eğitim diplomasisi kapasitesini ve kurumsal varlığını güçlendiren önemli kazanımlar elde etmesini sağlayacak.

KUZEY MAKEDONYA'YA TÜRK OKULU AÇILACAK

Anlaşma sayesinde Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da eğitim kurumu açabilmesine imkan tanınarak Osmanlı'dan kalan sembolik bir yapının Kuzey Makedonya'da 'Türk Okulu' olarak açılması hususunda hukuki bir zemin oluşturuldu. Bahse konu eğitim kurumunda yetkili makamların onayına bağlı olarak Türk müfredatı veya uluslararası öğretim programları uygulanabilecek. Ayrıca, Kuzey Makedonya'da Makedonca veya Arnavutça eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarında 'Türk dili ve kültürü' seçmeli ders olarak okutulabilecek. Kuzey Makedonya'nın Türkiye'de e-Devlet sistemi üzerinden alınan eğitim belgelerini diplomatik doğrulama sonrasında tanımasının da önü açıldı.

Anlaşma yükseköğretim düzeyinde de somut iş birliği adımlarını kapsıyor. Anlaşmada Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarına erişimini güvence altına alan, Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde burs sağlanmasını destekleyen hükümler yer alıyor. Mezun derneklerinin teşvik edilmesine yönelik düzenlemelerle, Türkiye merkezli mezun ağlarının Balkanlar'da güçlendirilmesine olanak tanındı. Bu hükümler aracılığıyla Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki öğrenci yönlendirme-izleme kapasitesi artarken sürdürülebilir bir iş birliği ağı oluşturulması hedeflendi.

Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu aracılığıyla ise iki ülke arasında eğitim alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi, izlemesi ve değerlendirilmesi sağlanacak. Anlaşmayla 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırılarak Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve daha kapsamlı bir hukuki çerçevede bir araya getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
