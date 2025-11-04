Haberler

Türkiye ile Kamboçya Arasındaki Ticaret Hacmi Artıyor

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ikili ticaretin 2024 yılı itibarıyla 330 milyon dolara ulaşacağını ve 2023 yılına göre yüzde 38'lik bir artış göstermekte olduğunu duyurdu. Tarım ürünleri ihracatının da yüzde 30 arttığını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacmi, son yıllarda istikrarlı bir artış göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla ikili ticaretimiz 330 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu, 2023 yılına göre yüzde 38'lik bir artışı temsil etmektedir" dedi.

Bakan Yumaklı ve Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen 'Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı, toplantıyı başarıyla tamamlamanın memnuniyeti içinde olduklarını belirterek, "Toplantımızın sonunda imzalayacağımız protokol, ülkelerimiz arasında giderek derinleşen ekonomik iş birliğinin yeni bir dönüm noktasıdır. Sayın Bakana ve değerli heyetine, toplantı boyunca sergiledikleri yapıcı ve samimi tutum için teşekkür ediyorum. İki yılı aşkın bir sürenin ardından gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından önemli bir fırsat olmuştur" ifadelerini kullandı.

'KAMBOÇYA'YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ YÜZDE 30 ARTTI'

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı bir artış gösterdiğini kaydeden Bakan Yumaklı, "2024 yılı itibarıyla ikili ticaretimiz 330 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu, 2023 yılına göre yüzde 38'lik bir artışı temsil etmektedir. Ancak mevcut hacim, sahip olduğumuz potansiyelin henüz altında kalmaktadır. Bildiğiniz üzere, Türkiye ekonomisi son 20 çeyrektir kesintisiz büyümektedir ve bu çerçevede 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur. Kamboçya, pandemi dönemi öncesi en hızlı gelişen, pandemi sonrasında ise en hızlı toparlanan ekonomiler arasında yer almıştır. Bu verileri, gelişim dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak görüyoruz. Diğer yandan, tarım alanındaki ticaretimiz, son 5 yılda yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme göstermiştir. 2025 yılının 9 ayında Kamboçya'ya gerçekleştirdiğimiz tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artmıştır. Bu veriler, tarım ve gıda sektörlerinde iş birliğimizin derinleştirilmesi için güçlü bir temel oluşturmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve Kamboçya Ticaret Bakanı Nimul, iki ülke arasındaki protokolü imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
