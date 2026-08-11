Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında Türkiye ve İran heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bozkurt başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Makü Bölgesi Sınır Komutanı Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti sınır makamları arasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, yasa dışı göçmen geçişlerinin önlenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele ve gümrük işlemlerinde kapasitenin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA