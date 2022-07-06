Türkiye ile Cezayir gençlik ve spor alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye ile Cezayir arasında gençlik ve spor alanında iş işbirliklerini kapsayan bir dizi anlaşma imzalandı.

Başkent Cezayir'de düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen anlaşmalara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg imza attı.

Törende konuşan Kasapoğlu, son dönemde ciddi ilerlemeler kaydeden Türkiye-Cezayir ilişkilerinde gençlik ve spor alanlarında da mesafeler katedileceğini söyledi.

Cezayirli mevkidaşına ve Cezayir halkına gösterdikleri sıcak karşılama dolayısıyla teşekkürlerini ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye-Cezayir iki dost ülke, asırlara sahip bir hukuku var, ortak kültürü var, ortak değerler var ve bu bağlar, bu birliktelik, bu kardeşlik ruhu, biliyoruz, inanıyoruz ve onun için gayret gösteriyoruz ki güçlenerek, büyüyerek devam edecek." şeklinde konuştu.

Bu yıl Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'na değinen Kasapoğlu, açılışı 25 Haziran'da Oran (Vahran) kentinde yapılan oyunların organizasyon bağlamında kusursuz olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Cezayirli yetkililer ve Cezayir halkını Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5'inci İslam Dayanışma Oyunları'na davet etti.

Cezayir'in 60. bağımsızlık yıl dönümüyle ilgili gösterilere de katıldığını kaydeden Kasapoğlu, "Cezayir milletinin o gücüyle, cesaretiyle gurur duydum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Sebgeg de Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı'nı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sebgeg, Türkiye ile Cezayir arasında birçok alanda stratejik ortaklığın bulunduğunu ifade ederek, bunu gençlik ve spor alanlarına da taşıdıklarını kaydetti.

Cezayirli Bakan ayrıca 19. Akdeniz Oyunları'nda başarılı sonuçlar alan Türk sporcuları da tebrik etti.