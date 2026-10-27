Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye ile Brunei arasında 4. İkili Siyasi İstişareler Toplantısı Brunei'de yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Brunei 4. İkili Siyasi İstişareler Toplantısı, 22 Ekim'de Brunei'de yapıldı. Büyükelçi Korkut Güngen ile Pengiran Norhashimah Hassan'ın eş başkanlık ettiği toplantıda siyasi diyalog, savunma sanayisi, ileri teknoloji, kültür ve eğitimde işbirliği ele alındı.

Türkiye-Brunei 4. İkili Siyasi İstişareler Toplantısı, Brunei'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen ile Brunei Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Müsteşarı Pengiran Norhashimah Hassan'ın eş başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy'un da katıldığı bildirildi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ile savunma sanayisi, ileri teknoloji, kültür ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Taraflar ayrıca ticaret, yatırım, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirerek, kurumsal temasların ve düzenli siyasi istişarelerin sürdürülmesi yönündeki iradelerini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Brunei hükümetince Yunus Emre Türk Kültür Merkezi için müstakil bina tahsis edilmesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin iki ülke arasındaki kültürel ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, tarafların Türkiye ile Brunei Darussalam arasındaki dostane ilişkilerin somut işbirliği adımlarıyla geliştirilmesi ve uzun vadede stratejik ortaklık düzeyine taşınması hedefini yinelediği vurgulandı.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında