Türkiye ile Brunei arasında 4. İkili Siyasi İstişareler Toplantısı Brunei'de yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye-Brunei 4. İkili Siyasi İstişareler Toplantısı, Brunei'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen ile Brunei Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Müsteşarı Pengiran Norhashimah Hassan'ın eş başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy'un da katıldığı bildirildi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ile savunma sanayisi, ileri teknoloji, kültür ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Taraflar ayrıca ticaret, yatırım, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirerek, kurumsal temasların ve düzenli siyasi istişarelerin sürdürülmesi yönündeki iradelerini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Brunei hükümetince Yunus Emre Türk Kültür Merkezi için müstakil bina tahsis edilmesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin iki ülke arasındaki kültürel ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, tarafların Türkiye ile Brunei Darussalam arasındaki dostane ilişkilerin somut işbirliği adımlarıyla geliştirilmesi ve uzun vadede stratejik ortaklık düzeyine taşınması hedefini yinelediği vurgulandı.

Kaynak: AA