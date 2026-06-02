Akif Çağatay Kılıç, Hollandalı Danışman Jonker'i Külliye'de Ağırladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hollandalı mevkidaşı ile İran, NATO, Türkiye-AB ilişkileri, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hollanda Başbakanlığı Dışişleri ve Savunma Danışmanı Christoffer Jonker ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede İran'daki gelişmeler, NATO gündemi, Türkiye-AB ilişkileri, İsrail- Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hollanda Başbakanlığı Dışişleri ve Savunma Danışmanı Christoffer Jonker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi. Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, Hollanda Başbakanlığı Dışişleri ve Savunma Danışmanı Christoffer Jonker'i ağırladık. Görüşmemizde; İran'daki gelişmeler, NATO'nun gündemindeki konular, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği imkanları, Türkiye-AB ilişkileri, İsrail-Filistin meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel gelişmeleri ele aldık. Ayrıca, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Jonker'e nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
