Haberler

Gülal, Gaziler Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gülal, Gaziler Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulunda Arife Gülal güven tazeledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulunda Arife Gülal güven tazeledi.

Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki genel kuruldu 80 üyeden 64'ünün katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Tek liste ile seçime giren mevcut başkan Arife Gülal, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Üyelere teşekkür eden Gülal, şehit yakınları ve gaziler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı