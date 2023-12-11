Türkiye-Gürcistan Konsolosluk İstişareleri Tiflis'te Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye-Gürcistan Konsolosluk İstişareleri kapsamında Tiflis'te temaslarda bulundu. İstişarelerde, iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki konular ele alındı ve insani etkileşimi etkileyen meselelerin çözümü için adımlar atıldı. Serim ayrıca ticaret ve yatırımların artırılması konusunda görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye- Gürcistan Konsolosluk İstişareleri vesilesiyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarda bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Serim, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye- Gürcistan Konsolosluk İstişareleri, Bakan Yardımcısı Serim ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khatuna Totladze başkanlığında Tiflis'te yapıldı.

İstişarelerde, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ikamet, çalışma izinleri, hükümlü nakil ve iade talepleri, sınır kapılarındaki uygulamalar başta olmak üzere iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki tüm konular etraflıca ele alındı.

Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki insani etkileşimi etkileyen meseleleri çözüme kavuşturacak adımlarda mutabık kalındı.

Serim, toplantıda, ilerleyen dönemlerde ticareti ve yatırımları artırabilecek somut adımlar ve karşılaşılan zorlukların çözümü konusunda görüşlerini paylaştı ve iş insanlarının tavsiyeleriyle değerlendirmelerini dinledi.

Sonrasında tekrardan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret eden Serim, Büyükelçi Ali Kaan Orbay'a, Büyükelçilik çalışanlarına ve ilgili kurumların temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.