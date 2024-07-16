Üye Girişi
Haberler

TGTV, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenledi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'ndaki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, 15 Temmuz'un, hain kalkışmaya karşı milletin topyekün direnişini ve milli birlik ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gece olduğunu söyledi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca (TGTV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'ndaki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, 15 Temmuz'un, hain kalkışmaya karşı milletin topyekün direnişini ve milli birlik ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gece olduğunu söyledi.

Tuğrul, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, işgal girişimine karşı bir araya gelerek, karanlık geceyi aydınlık bir zafere dönüştürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen hainlerin, o gece Meclisi bombaladığını, asker ve sivil toplam 252 kişiyi şehit ettiğini hatırlatan Tuğrul, şöyle konuştu:

"Küresel güçlerin güdümünde hareket eden ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan FETÖ, düşman ordularını aratmayacak bir şiddetle milletimize saldırmıştır. Hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, milletimizin cesareti, vatansever güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadelesiyle 21 saatte kontrol altına alınarak bertaraf edilmiştir."

Tuğrul, vakıf olarak üye kuruluşlarıyla birlikte 15 Temmuz zaferini kutladıklarını dile getirdi.

Anma etkinliğine, TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirnekapı Demokrasi 15 Temmuz Türkiye Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
title