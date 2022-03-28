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Türkiye genelinde hava sıcaklığı artacak

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Meteoroloji, Türkiye, kar, Güncel, Haberler

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