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Türkiye Genelinde Göçmen Kaçakçılarına Büyük Darbe

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Denetimlerde toplam 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yapılan denetimlerde, 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 723 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya, 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 9'u yabancı uyruklu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 723 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

"Tüm dünyaya örnek"

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı şekilde, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirtti.

Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktaran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamındaki denetimlerde 26 bin 621 personel ve 8 bin 524 ekiple 18 bin 650 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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