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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılını İstanbul konseriyle kutladı

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılını İstanbul konseriyle kutladı
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Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), kuruluşunun 20. yaşını İstanbul'da düzenlenen özel konserle kutladı.

Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), kuruluşunun 20. yaşını İstanbul'da düzenlenen özel konserle kutladı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında, Sabancı Vakfının desteği ve Rönesans Sağlık Yatırım öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren orkestra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konserde sanatseverlerle buluştu.

Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestraya solist olarak piyanist Özgür Ünaldı eşlik etti.

Konserde, genç besteci Emre Şener'in "Je Ne Sais Quoi" adlı eserinin yanı sıra Engelbert Humperdinck'in "Hansel ve Gretel Uvertürü", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1. Piyano Konçertosu, Maurice Ravel'in "Kaz Ana" ve Paul Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı" adlı eserleri seslendirildi.

"Müziğin Sihri" temasıyla gerçekleştirilen 20. yıl turnesinin yurt içi ayağını İstanbul konseriyle tamamlayan TUGFO, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Romanya'da altı konser verecek.

Orkestra, 4, 5 ve 7 Ağustos'ta Almanya'daki Young Artists Festival Bayreuth'ta, 8 Ağustos'ta Berlin Young Euro Classic Festivali'nde, 11 Ağustos'ta Romanya'daki Sinaia Festivali'nde ve 12 Ağustos'ta Bükreş'teki Romanian Athenaeum'da sahne alacak. Avrupa turnesinde orkestraya solist olarak piyanist Özgür Ünaldı eşlik edecek.

Kaynak: AA
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