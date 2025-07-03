Türkiye, Gazze'den Gelen Hastaları Tedavi İçin Kabul Etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin insani yardım söz konusu olduğunda her zaman hazır olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye uçakla getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını, hastaların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. 'İnsan, önce insan."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel