Türkiye, Gazze'den Gelen Hastaları Tedavi İçin Kabul Etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin insani yardım söz konusu olduğunda her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye uçakla getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını, hastaların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. 'İnsan, önce insan."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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