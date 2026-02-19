Haberler

Tgs'den Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki göstererek, gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı ve Uludağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Uludağ gazetecidir ve Gazetecilik suç değildir! Meslektaşımız Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' iddialarıyla gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ, İstanbul'a götürülüyor. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz!" denildi.

