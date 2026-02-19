Tgs'den Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Uludağ gazetecidir ve Gazetecilik suç değildir! Meslektaşımız Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' iddialarıyla gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ, İstanbul'a götürülüyor. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz!" denildi.

Kaynak: ANKA