Türkiye-Fransa Siyasi İstişareleri Paris'te Gerçekleşti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes eş başkanlığında Türkiye-Fransa siyasi istişareleri Paris'te yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından Bakan Yardımcısı Bozay'ın Paris'teki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Türkiye-Fransa siyasi istişareleri Bozay ile Descotes eş başkanlığında Paris'te gerçekleştirildi.

İstişarelerde, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.