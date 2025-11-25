Haberler

Türkiye-Fransa Siyasi İstişareleri Paris'te Gerçekleşti

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes eş başkanlığında yapılan Türkiye-Fransa siyasi istişareleri, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin gündeme alındığı bir toplantı oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes eş başkanlığında Türkiye-Fransa siyasi istişareleri Paris'te yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından Bakan Yardımcısı Bozay'ın Paris'teki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Türkiye-Fransa siyasi istişareleri Bozay ile Descotes eş başkanlığında Paris'te gerçekleştirildi.

İstişarelerde, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
