Türkiye-Fransa Siyasi İstişareleri Paris'te Gerçekleşti
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes eş başkanlığında yapılan Türkiye-Fransa siyasi istişareleri, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin gündeme alındığı bir toplantı oldu.
Bakanlığın NSosyal hesabından Bakan Yardımcısı Bozay'ın Paris'teki temaslarına ilişkin bilgi verildi.
İstişarelerde, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel