Türkiye, FAO Konsey Üyeliğine Seçildi

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Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) konsey üyeliğine 2025-2028 dönemi için seçildi. Seçimde 141 ülke oy kullandı ve Türkiye 127 oy alarak başarı sağladı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) üst yönetimi olan konsey üyeliğine seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, FAO'nun konsey üyeliği seçim süreci tamamlandı.

Adaylık sürecinde Türkiye, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Belarus yer aldı. Türkiye, Avrupa grubunda 2025-2028 dönemi için konsey üyeliğine seçildi.

141 ülkenin oy kullandığı seçimde Türkiye'ye 127 oy çıktı. Fransa-İtalya ortaklığı 114, Sırbistan-Ukrayna ortaklığı da 90 oyla konsey üyeliğine getirildi.

Rusya ve Belarus ise seçimler sonucu elendi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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