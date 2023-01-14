Türkiye-Esad yakınlaşmasını protesto eden grup, Suriyeli muhalif lideri tekme tokat dövdü

Türkiye ve Beşar Esad yönetimi arasındaki yakınlaşma gündemdeki yerini korurken, bu sürece karşı çıkan Suriyeli muhaliflerin dün Azez'de düzenlediği protestolarda Türkiye destekli muhalif liderlerden Salim el Muslat kalabalığın elinden zor kurtuldu.

Türkiye'nin 11 yıl sonra Suriye hükümetiyle ilk resmi teması ve devam eden yakınlaşma süreci, Suriyeli muhalifler arasında tepkilere yol açıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmişti. İkinci tur üçlü görüşmenin bu ay içinde yapılması planlanırken Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgeler protesto gösterilerine sahne oluyor.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Türkiye sınırına yakın Azez kentinde dün düzenlenen gösterilerde şok eden görüntüler yaşandı. Öfkeli göstericiler, önce Türkiye-Suriye görüşmelerine karşı sloganlar attı. Türkiye destekli muhaliflerin çatı örgütlerinden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el Muslat'ın gösteride bir anda ortaya çıkmasıyla tansiyon hızla yükseldi.

MUHALİF LİDERİ KOVALAYARAK DÖVDÜLER

Muslat'a "Hain" diye bağıran onlarca kişi, muhalif lideri kovalayarak dövdü. Muslat yardımcılarının desteğiyle kalabalığın elinden kurtulup arabasına binmeyi başarırken ciddi bir yara almadığı belirtildi. Hızını alamayan kalabalık ise Muslat'ın arabasına saldırdı.

SMDK Başkanı Muslat, olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, kendilerinin de Esad yönetimine karşı olduğunu açıklamak için gösteriye katıldığını söyledi.