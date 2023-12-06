Türkiye Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Zülfü Şirin'i ziyaret etti

Türkiye Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, Bursa'da ayrı yaşadığı eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine götürüldükten sonra nafaka bedelini ödeyerek tahliye edilmesini sağladığı Zülfü Şirin'i (81), yaşadığı İnegöl ilçesinde ziyaret etti. Şirin, Ankara'dan gelen İnceler'i, yaşadığı kırsal Gündüzlü Mahallesi'nin meydanında karşıladı. İkili, mahalle kahvesinde oturarak sohbet etti. Nafaka sisteminin kaldırılması gerektiğini savunan Zülfü Şirin, 10 dakika evvel olsaydı yatırılıyordu. 10 dakika için beni 24 saat aldılar. Cinayetlerin anahtarı nafakadır. Çünkü bunalan adam ya kendini öldürecek, ya karşısındakini öldürecek. 3-5 ay evli kalıyor, adamdan ayrılıyor, gidiyor başkasıyla yaşıyor. Ondan nafaka alıyor. Kanun bu. Yazıktır, vatandaşa yazık. Sayenizde, yardımınızla kurtulmuş oldum. Ama hiç olmazsa Türk vatandaşlarına, memleketimizdekilere örnek oldunuz. Bu nafaka davasının Türkiye'den kalkması lazım? dedi.

Bahri İnceler ise uzun yıllar yaşadığı Avustralya'dan 1 yıl önce Türkiye'ye döndüğünü belirterek, Zülfü Şirin ve onun durumundaki erkeklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İnceler, Ben dün öğrendiğimde saat 2,5-3'tü. 3'e kadar hiçbir şey yatırılmamıştı. Ben yatırdıktan sonra, hemen dosyaya intikal etti. Ondan sonra seni serbest bıraktılar. Ben yatırdığım rakamı hatırlamıyorum. Ama en son dosyayı ben kapadım. Onun hiçbir önemi yok benim için. Önemli olan senin çıkmandı. Durum ne olursa olsun, 81 yaşındaki, sen 83 yaşındaymışsın aslen. 83 yaşındaki bir adama kadının, bu kanunun gücüyle cezaevine göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. Ne gerekiyorsa yapacaksın, ben de senin yanındayım. Ne gerekiyorsa yapacağım? diye konuştu.

'NAFAKA MESELESİ SAYENDE DÜNYAYA YAYILDI'

Haberin Avustralya'da da ses getirdiğini belirten İnceler, 'Nafaka meselesi o kadar çok ortaya çıktı ki, senden bin kere Allah razı olsun. Sayende dünyaya yayıldı. Avustralya'da haber yaptırdım ben. Seni ben haber verdim, Avustralya'da da haberlerini yaptırdım. Davayı geri çekeceklermiş, utançlarından. Çeksinler, utansınlar. Utanç meselesi. Biz, Erkekleri Koruma Derneği olarak her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Senin ve senin gibiler için, biz bu meselenin her zaman peşinden gideceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)