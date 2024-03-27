Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Şemdinli'deki öğrencilere hediye gönderdi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu Atatürk İlkokulu öğrencilerine hediye gönderdi.
Vakıf üyeleri, "Gizli Bahçem" etkinliği kapsamında çocukların kişisel farkındalık kazanmaları ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla zoom üzerinden 8 ay boyunca hikaye, drama ve oyun temelli etkinlikler düzenledi.
Vakıf tarafından gönderilen hediyeler, etkinliklere katılan öğrencilere dağıtıldı.
Öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na teşekkür etti.