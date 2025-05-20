Türkiye, Dünyanın 3. En Çok Mavi Bayraklı Plajına Sahip Ülkesi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye, Dünyanın 3. En Çok Mavi Bayraklı Plajına Sahip Ülkesi Olmaya Devam Ediyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında 577 Mavi Bayraklı plajla dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3. ülkesi olduğunu duyurdu. Antalya 233 plajla bu başarıda liderliğini korudu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduğunu bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat... Antalya'mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere tüm paydaşları ve çevre hassasiyetiyle bu başarıya katkı sunan vatandaşları tebrik eden Ersoy, "Mavi Bayrak, ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya liderliği bırakmadı

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı.

Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı.

Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu.

Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu.

Plaj sayısında 10 yeni bayrak

Geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı. Marina sayısı da 27'den 29'a yükseldi.

Mavi Bayrak Programı, 50'den fazla ülkede uygulanıyor ve Türkiye'de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülüyor.

Türkiye'de Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının işbirliğiyle sürdürülen program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanmasını esas alıyor.

2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin ayrıntılarına "www.mavibayrak.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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