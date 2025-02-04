Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Tarihi görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Tarihi görüşmede dikkat çeken detay
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı

Türkiye, Dünya Kanser Günü'nde Sembolik Binalarını Işıklandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge binaları, kanser hastalığı ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla lila rengi ile ışıklandırıldı. Sağlık Bakanlığı, bu özel gün kapsamında farkındalık artırıcı etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin sembol binaları, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalığa ve erken tanının önemine dikkati çekmek için ışıklandırıldı.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat, Dünya Kanser Günü olarak belirlendi. Dünyada, bu özel gün kapsamında yapılan etkinliklerle, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak, her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmek amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, kişileri sağlık konularında bilgilendirmek ve toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak için birçok çalışma yürütüyor. Dünya Kanser Günü'nde yapılan etkinliklerle, kansere yol açabilecek risk faktörlerinin farkına varılması, kanserden korunmada yapılabilecekler konusunda bilgi düzeyinin artırılması ve kanser taramaları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlık, Dünya Kanser Günü'nde hastalığa ve erken tanının önemine dikkati çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi.

Ankara ve İstanbul'daki simge binalar Atakule ve Galata Kulesi akşam saatlerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganı yansıtılarak lila rengi ile ışıklandırıldı.

Galata Kulesi'ne Sağlık Bakanlığının logosunun da yer aldığı lila rengi kurdele görüntüsü yansıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü de akşam saatlerinde mor renkle ışıklandırıldı.

Üzerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganının ve kanser taramaları ile ilgili mesajın olduğu yaklaşık 21 bin ayraç, Ankara'da bulunan bazı yayınevi ve kitabevlerinden alışveriş yapan kişilere dağıtıldı.

Ayrıca, KFC Kadınlar 1. Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Vakıfbank arasında oynanan maçta takım oyuncuları, Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen üstünde kanser konusunda slogan ve mesajın yer aldığı bez afiş açtılar.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
img

Bütün ülke onu konuşuyor!
img

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
img

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İstanbul teyakkuzda! İşte alınan tüm önlemler
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.