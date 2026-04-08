Haberler

Türkiye Down Sendromu Derneği'nden Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde Yapılan Değişikliklere İptal Davası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Cansu Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay'da dava açtıklarını belirterek, "Herkese tek tip sınav ve tek tip değerlendirme yapıldığında, özel gereksinimli öğrenciler ya da özel eğitim tedbirlerinden faydalanan öğrencilerin eğitim hakkı zedelenmektedir. Bu anlayışın tamamen karşısındayız" dedi.

Türkiye Down Sendromu Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği değişikliğinin iptali için Danıytaş'da dava açtı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi avukat Cansu Korkmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunun desteğini bekliyoruz"

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 5 Eylül 2025 tarihinde çıkardığı yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay'da iptal davası açtık. Bu yönetmelik değişikliğinde üzerinde durduğumuz iki konu vardı. Birincisi, ilkokullara kayıt ve nakil süreçlerinde süreç odaklı değerlendirme ile öğrenci seçebilme yetkisi tanındı özel okullara. İkincisi ise hem ortaokul hem de lise kademesinde sınavla öğrenci seçebilme yetkisi tanındı. Bu iki değişiklik de ne özel eğitim tedbirlerine, ne Anayasa'da düzenlenen fırsat eşitliğine, ne de Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye ve Türkiye'deki engellilerle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan makul düzenleme ilkesine değinmemektedir. Herkese tek tip sınav ve tek tip değerlendirme yapıldığında, özel gereksinimli öğrenciler ya da özel eğitim tedbirlerinden faydalanan öğrencilerin eğitim hakkı zedelenmektedir. Biz Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu anlayışın tamamen karşısındayız ve bu sebeple Danıştay'da iptal davası açtık. Şu an ikinci dilekçelerimizi de verdik. Dosya Danıştay'da incelenmektedir. Bu noktada kamuoyunun desteğini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

