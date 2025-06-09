Türkiye Diyanet Vakfı Tiran'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı Tiran'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı münasebetiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yaptı.

Kurban etleri, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz tarafından Tiran'daki Namazgah Camisi avlusunda, yetim çocuklara, engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Gerlegiz burada yaptığı konuşmada, "Dünya var oldukça, Türkiye ve Türkiye'deki kardeşleriniz, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye ne kadar güçlü olursa, sizlerin yanında o kadar fazla olacaktır"

Kurbanların Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle kesildiğine işaret eden Gerlegiz, Türkiye'nin, dünyada iyilik egemen oluncaya kadar iyilik yapmayı bırakmayacağını söyledi.

Gerlegiz, "Türkiye ne kadar güçlü olursa, sizlerin yanında o kadar fazla olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu arada, TDV tarafından, Tiran'da 100 kurban eti paketi dağıtılırken, Arnavutluk genelinde ise toplam 450 kurban eti paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı

Özgür Özel'in zor anları! Kameraların karşısında gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ablası Türk devine imza attı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.