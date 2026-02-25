Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı Freetown'da iftar verdi

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlediği iftar programı ile bölge halkını bir araya getirdi. İftar etkinliği, gençlik işleri bakanı ve büyükelçi gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da iftar programı düzenledi.

Afrika'da ramazan programlarına devam eden TDV, Freetown'da vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu.

İftar programına, Sierra Leone Gençlik İşleri Bakanı İbrahim Sannoh, Türkiye'nin Sierra Leone Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı??????? Başkanlığı (TİKA) Freetown Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, TDV Ekip Sorumlusu Esen Ali Duman, gönüllüler, görevliler ve bölge halkı katıldı.

İftar sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Sannoh, ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Rende, etkinliğe bölgeden birçok gencin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazanın ilk günlerinde bir araya gelmek Sierra Leoneliler için çok önemli. Türkiye-Sierra Leone dostluğunu hepimize hatırlatıyor. Bunun da ötesinde aynı duygular ve inançla, aynı değerlerle birlikte nasıl ilerleyeceğiz onu hatırlatıyor. Burada herkes çok mutlu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TDV Ekip Sorumlusu Duman da hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmak için faaliyetleri yürüttüklerini, 250 kişiyle birlikte iftar yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
