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Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de vekalet yoluyla kurban kesimine başladı

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi başladı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, vekalet yoluyla kurban kesimi başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda yaklaşık 3 bin hayvan kesilecek.

Kurban kesiminin 8 bölgede yapılacağı Mali'de, Segou şehrine bağlı Markala bölgesinde 3 bin 45 hisse karşılığı 435 adet büyükbaş kurban bugün ve yarın kesilecek. Ayrıca kurban kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek.

Bayram namazından sonra başlayan kesim işlemlerine Markala Belediye Başkanı Adama Siby de katıldı. Günün tamamında 300 büyükbaşın kesimi planlanırken şu ana kadar 150 kurban kesildi.

Markala bölgesinde ve çevresinde bulunan 200 köye dağıtılacak kurbanlık etlerinden bu bölgede yaklaşık 7 bin 500 kişi faydalanacak.

AA / Bayram Akkaya - Güncel

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