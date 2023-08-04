Türkiye Diyanet Vakfı Hatay'da 15 bin adet yardım kolisi dağıttı

HATAY - Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı depremzede ailelere 15 bin adet gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay genelinde depremzede ailelere 15 bin adet gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttı.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, Türkiye Diyanet Vakfıyla birlikte, Samandağ ilçesindeki bulunan Hatay Gastronomi Konteyner Kentinde depremzede aileler bir araya gelerek dertlerini ve isteklerini dinledi. Ardından yardım kolileri dağıtıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu," Türkiye Diyanet Vakfı'mızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu içerisinde depremzede kardeşlerimize gıda, hijyen kolileri ve ihtiyaçlarını eee dağıtmak üzere buraya geldik.6 Şubat'tan beri büyük afetin başından bu yana sürekli sahada olan Türkiye Diyanet Vakfı'mızın çok değerli ekipleri başkanlığımızın çok değerli mensupları, hocalarımız, hoca hanımlar var güçleriyle depremzede kardeşlerimizin yanında ve yardımında olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz, ediyorlar. Kardeşlerimizin bir nebze yaralarını sarmak, onların acılarını dindirmek üzere hem böyle maddi anlamda onları desteklerken, aynı zamanda da manevi anlamda hocalarımız, hoca hanımlar, kardeşlerimizin yanında oluyorlar. Onlara manevi anlamda destek veriyorlar. Vefat eden kardeşlerimize bu vesileyle tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan kardeşlerimize, sabrı cemiller diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.