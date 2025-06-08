Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüleri Madagaskar'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Etleri Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını Madagaskar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürdü.

TDV'nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'a giden gönüllüler, hem kurban bağışlarını hem de yardımları dağıtmaya devam etti.

4 bin 900 hisse kurban etinin dağıtılmasını sağlayan gönüllüler, yakın ilgileriyle yörede yaşayanların gönlüne dokundu.

Kurbanların kesilmesinin ardından paketlenen etleri kentteki yetimhanelerde, camilerde ve köylerde binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıran TDV gönüllüleri, yanlarında götürdükleri hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Madagaskar'daki organizasyonda yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca, ülkede kurban etlerinin dağıtılması faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Binlerce kişiye ulaşarak gönüllerine dokunduklarını belirten Koca, "Bugün yine sabah kesilen kurbanların dağıtımında yetimhanelere gittik, yavrularımızla birlikte olduk. İhtiyaç sahiplerine milletimizin emanet ettiği kurbanların etlerini dağıttık. Burada bir köydeyiz. Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

Faaliyetleri sırasında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Koca, "Bir yandan mutlu oluyoruz bir yandan duygulanıyoruz. Milletimizin bağışladığı kurbanların etlerini dağıttığımızda buradaki insanlar TDV'nin daha önceki organizasyonlarından dolayı mutlu olduklarını ve yine beklediklerini söylüyorlar." dedi.

"Gönüllere dokunup hayır dualarını almak için buradayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek de TDV personeli ve gönüllüleri olarak kurban kesimi için Katsipi Adası'nda olduklarını söyledi.

Adada yaşayan Müslüman kardeşleriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onlarla dertleştik, sıkıntılarını dinledik. 'Biz bayramın gelişini Türklerin gelişinden anlıyoruz. Bizim için bayramın önceki günlerden bir farkı yok ama geldiğinizde yılda bir kez sizin sayenizde et yiyoruz' diyorlar. Burada 560 hisse kurbanı, hayırseverlerimizin emanetlerini dağıtıyoruz. Kardeşlerimizle kurbanların etlerini paylaşıyoruz. Gönüllere dokunup onların hayır dualarını almak için buradayız."

"Herkese tavsiye ederiz"

Almanya'dan Madagaskar'a gelen TDV gönüllüsü Şaban Keser de "Gönüllü olarak organizasyona yazıldım ve gelmek nasip oldu. Çok değişik duygular yaşadım. Gelip görmek gerekiyormuş. Buradaki insanların sadece yılda bir kez Kurban Bayramı'nda et yiyebilmeleri beni çok duygulandırdı. Yetimhaneleri gördük, kolay değil. Herkese buraya gelip insanların ne durumda olduğunu görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Salzburg Yunus Emre Cami üyesi Ali Erçerman, gönüllü olarak organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "Çok güzel bir kurban coşkusu yaşıyoruz. Buradaki insanların Türklere ayrı bir ilgisi var. Kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Biz de bizzat buna tanıklık ettik. Herkese bunu tavsiye ederim." dedi.