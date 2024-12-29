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Türkiye Diyanet Vakfı Gambiya'da Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı Gambiya'da Su Kuyusu Açtı
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Türkiye Diyanet Vakfı, 'Bir Damla Bir Hayat' projesi kapsamında Gambiya'da su kuyusu açarak bölge halkının temiz suya ulaşmasına katkıda bulundu. Açılışta, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendiği vurgulandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında, Gambiya'da kuyu açtı.

TDV tarafından Afrika'nın yüzölçümü en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul'a 77 kilometre uzaklıktaki Sutu Sinjang ve 110 kilometre uzaklıktaki Bajakarr köylerinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, kuyuların bölge halkını çok sevindirdiğini ve 2 ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu da altyapının olmadığı söz konusu bölgelerde halkın temiz suya ulaşamadığını belirtti.

Uslu, "Açılışını yaptığımız vakıf çeşmelerinin her birinden ortalama 7 bin kişi istifade edecek. İnşallah bizim bu çeşmemiz suyu 50 metre derinlikten güneş enerjisiyle çıkarıp 10 tonluk depolara dolduracak ve 12 çeşmeyle hizmet verecek. Ayrıca hayvanların su içmesi için de ayrı bir alanı var. Umarız uzun yıllar istifade edilecektir. Gambiya'daki vakıf çeşmesi projelerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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