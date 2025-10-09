Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem'den ortak alfabe açıklaması Açıklaması

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Başkanı Ekrem Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe ve ortak alfabe hakkında dile getirdiği görüşlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya değindi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mızın büyük Türk milletinin dilini, Türkçemizi gündem yapması, kültürel zenginliğimizi korumak için Türkçe Büyük Dil Modeli'nin geliştirilmesine hız veren ortak Türk alfabesiyle ilk eserin de yakında yayımlanacağı müjdesini vermesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Verilecek ilk eserlerin 'bozkırın bilgesi' olarak da bilinen büyük Türk romancısı Cengiz Aytmatov ile ilgili ve Oğuznameler olması anlamlıdır, önemlidir, değerlidir. Balkanlardan Sibirya'ya bir bütün olarak Türk milletinin aynı kelimelerle tanışması, yazışması ve konuşması, Türkçemizin ses ve kelime zenginliğinin ortaya çıkarılması ancak 34 harfli ortak bir alfabeyle mümkündür. Büyük Türk fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın bir asır evvel dediği 'dilde, fikirde ve işte birlik" şiarında birlik olunacak ilk unsur dildir. Dil ile başlar birlik. Aynı kelimeleri ve dili kullananlar ancak aynı fikirde ve idealde birleşir."

Dil birliğinin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin kapısı olduğunu belirten Erdem, açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanı'mızın UNESCO 43. Konferansı'nda 15 Aralık'ı 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesi teklifi çok değerlidir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün kabul edilmesi ve resmileşmesi durumunda asırlardır savaşlar ve işgallerle birbirinden koparılan ve dili parçalanan Türk milleti ve Türkçemiz yeniden gerçek gücünü ve zenginliğini kazanacaktır. Bu münasebetle başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk devletlerinin çok kıymetli başkanlarına ortak Türk alfabesi ve Türk birliği için gösterdikleri gayretten dolayı şükranlarımızı sunuyor ve inanıyoruz ki önümüzdeki yüzyıl Türkçe Yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.