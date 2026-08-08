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Türkiye'den Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tarihi başarı: 1 altın, 3 bronz

Türkiye'den Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tarihi başarı: 1 altın, 3 bronz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez katılan Türkiye'nin 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez katılan Türkiye'nin 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayaz Büyükterzi'nin genel sıralamada ilk üçte yer alarak altın madalya kazandığını bildirdi.

Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan'ın ise katıldıkları branşlarda bronz madalya elde ettiğini belirten Bayraktar, başarının Türkiye'nin nükleer bilimlerdeki insan kaynağı potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bayraktar, hazırlık sürecinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, elde edilen sonucu "tarihi başarı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA
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