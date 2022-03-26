Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım - Haberler

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Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Türkiye'den yola çıkan 3 yardım tırı ulaştı.

- Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

ODESSA - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Türkiye'den yola çıkan 3 yardım tırı ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da ülke genelinde halk temel gıda malzemelerine ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Türkiye'den yola çıkan 3 tır yardım malzemesi Ukrayna'ya ulaştı. Yiyecek, içecek ve insani yardım malzemelerinden oluşan tırlardan 2'si Ukrayna'nın Mykolaiv şehrinde, 1'i ise Odessa'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yardım tırlarını karşılayan Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimchoglo yaptığı açıklamada, "Bugün 3 tır geldi. İçinde yiyecek içecek ve insani malzemeler var. Türkiye halkından ve İstanbul'daki Başkonsolosluğa gönderilen yardımlar var. Onların organizesi ile böyle bir yardım bize ulaştı. Türkiye genelde batı Ukrayna'ya yardım gönderiyor. Ama Odessa'ya ilk defa geldi. Zaten 3 tırdan ikisi Mykolaiv bölgesine gidecek. Onların daha fazla ihtiyaçları var. Savaş devam ediyor biz hafif savaş bölgesi sayılırız. Türkiye halkına ve Türkiye dostlarına yardımlar için teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman biliyoruz ki Türkiye halkı bizim yanımızda. Biz kardeşiz ve gerçek kardeş zor günde belli olur" dedi.

Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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