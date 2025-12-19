Haberler

Türkiye'den Türkmenistan'a 50 Bin Fidan Desteği

Güncelleme:
FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında, Türkiye, Türkmenistan'a 50 bin adet kuraklığa dayanıklı fidan gönderdi. Fidanlar, ulusal ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu projelerinde kullanılacak.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)- Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında yürütülen FRIENDS Projesi çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a 50 bin adet fidan gönderildi.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Malatya Dilek Fidanlığı'nda yetiştirilen fidanlar, burada düzenlenen törenin ardından araçlara yüklenerek Türkmenistan'a uğurlandı.

Türkiye'den Türkmenistan'a sevk edilen fidanların, ülke genelinde yürütülen ulusal ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

"Kuraklığa dayanıklı türler sevk edildi"

Yetkililerden edinilen bilgiye göre sevkiyatta, kurak ve yarı kurak koşullara uyumlu, kuraklığa dayanıklı başta ardıç, servi ve mazı türleri olmak üzere ağırlıklı olarak iğne yapraklı türler yer aldı. Tümü tüplü ve dikime hazır olan fidanların, zorlu iklim şartlarında yüksek tutma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Bu ayni katkının, Orta Asya ülkelerinde sürdürülebilir orman yönetimini desteklemek, çölleşme ile mücadele etmek ve iklim değişikliğine uyumu güçlendirmek amacıyla yürütülen FRIENDS Projesi'nin somut çıktılarından biri olduğu ifade edildi.

"50 bin fidanı Türkmenistan'a uğurluyoruz"

Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Hasırcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın talebi doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 50 bin adet farklı fidan türünün Türkmenistan'a gönderildiğini belirterek, bu çalışmanın bölgesel iş birliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

"Restorasyon ve rehabilitasyon projelerinde kullanılacak"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nde görev yapan ormancılık uzmanı Burak Avcıoğlu ise "Bu fidanlar, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde yürütülen restorasyon ve orman rehabilitasyonu çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla planlandı. Kuraklığa dayanıklılığıyla öne çıkan ardıç, mazı ve servi türleri, Türkmenistan'ın farklı bölgelerinde uygulanacak restorasyon projelerinde kullanılacak. Çalışma ile iklim değişikliğiyle mücadele, bozulmuş alanların yeniden kazandırılması ve bölgesel ekosistemlerin güçlendirilmesi hedefleniyor" dedi.

Yetkililer, uluslararası iş birliği temelinde yürütülen bu sürecin, ilgili ülkeler açısından uzun vadeli çevresel ve ekolojik faydalar üretmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

