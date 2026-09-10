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Türkiye'den Suriye'nin İdlib ilindeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'in Sermada ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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