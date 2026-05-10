Dışişlerinden Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
