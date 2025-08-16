Türkiye'den Pakistan'a Sel Felaketi İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 194 kişi hayatını kaybetmişti.