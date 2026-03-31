Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne Yönelik Saldırıyı Kınadı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıları kınanarak, " İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır."

İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA