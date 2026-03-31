Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne Yönelik Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde görev yapan Endonezyalı barış gücü mensuplarına yönelik saldırıları kınadı ve İsrail'in işgalinin bölgede istikrarsızlık yarattığını açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıları kınanarak, " İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır."

İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

Tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
'Nimbus The King' isimli kedi Kosova - Türkiye maçının kazananını tahmin etti

Kosova - Türkiye maçının kazananını tahmin etti