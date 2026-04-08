Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan saldırılarını kınadı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları konusunda, "İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede sağlanan geçici ateşkese rağmen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına Türkiye'nin güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar